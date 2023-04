Genève: Elèves en difficulté: l’école veut «ralentir la cadence»

De plus en plus d’enfants qui peinent à l’école, mais n’ont pas de troubles du développement, consultent. Getty Images

«On a l’impression qu’au niveau de l’enseignement c’est parfois difficile et le médical apparaît comme une solution pour soulager», nous confiait mi-avril le pédiatre Jean-Yves Corajod, coprésident de la Société genevoise de pédiatrie (SGP). A l’instar de ses homologues genevois et vaudois, la spécialiste constate une augmentation des consultations d’enfants qui peinent à l’école primaire, sans pour autant qu’il y ait un problème médical. Ce phénomène inquiète les praticiens qui ont décidé d’alerter les politiques, en les conviant à une table ronde le 26 avril.

Renforcer les compétences des enseignants

Contacté, le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) indique aussi observer «une augmentation des demandes de soutien, ainsi qu’une complexification des besoins, dont les causes sont multifactorielles.» Lorsqu’un professionnel «est en difficulté pour faire classe avec les «petits péteurs de plomb», il faut renforcer les compétences des enseignants et le soutien sur site, via les équipes pluridisciplinaires ou médico-psycho-sociales», estime le SSEJ.

Pour le Département de l’instruction publique (DIP), le durcissement des exigences scolaires, ces dernières années, offre un début d’explication à une situation qui s’est dégradée depuis le Covid, selon les experts. «L’école s’est complexifiée. Le rythme est plus intense, que ce soit pour les grands ou les plus jeunes. Les tout petits, par exemple, ont de plus en plus de branches avec l’intégration de nouvelles langues, comme l’anglais et l’allemand.»

Des enfants laissés sur le carreau

Si cette évolution offre l’avantage de former des profils qui vont «plaire aux employeurs une fois le parcours scolaire effectué, le risque existe de laisser du monde au bord du chemin. C’est pourquoi nous travaillons dur pour contrer ce danger», détaille Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP.

«Une attention toute particulière est accordée au début de la scolarisation, afin de favoriser une entrée à l'école sereine, respectant au mieux le rythme de chacun», poursuit le DIP. Mis en œuvre depuis la rentrée 2022, le projet cantonal de réforme EP21 fait partie des solutions entreprises. «De plus en plus d’équipes pédagogiques alertent sur le besoin de tendre vers plus de lenteur. L’idée est d’aller vers une forme de ralentissement dans un système qui est effréné.» Une démarche qui répond en partie aux inquiétudes des médecins, qui appellent à prendre davantage en considération la «diversité des rythmes de développement des enfants».

Rapprochement en cours

Autre demande des spécialistes: le développement d’une meilleure collaboration entre les établissements scolaires et les médecins. Selon le DIP, le processus est en cours. «Actuellement, le SSEJ renforce sa collaboration avec le réseau des praticiens, tant avec les spécialistes qu'avec la SGP via des contacts renoués ces derniers mois.»