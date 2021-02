Les établissements scolaires valaisans font les frais du nouveau variant du Covid-19. «Les quarantaines et les cas positifs sont en légère hausse au secondaire II par rapport à la semaine dernière et en hausse plus importante au niveau de la scolarité obligatoire, car certains élèves ou enseignants ont été testés positifs au variant anglais», explique Jean-Philippe Lonfat, chef du Service de l’enseignement, dans «Le Nouvelliste».