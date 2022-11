Fribourg : Élèves fribourgeois exposés à trop de gaz radioactif

Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme.

Le Centre romand de la qualité de l’air intérieur et du radon CROQ’AIR de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA) a développé un projet de recherche intitulé SCOL’AIR-FR. Dans ce cadre, 267 mesures de radon ont été effectuées dans les sous-sols et les rez-de-chaussée des écoles primaires de 23 communes.