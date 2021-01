«Le Covid-19 est friand des lieux clos, bondés et mal ventilés», confie l’épidémiologiste Antoine Flahault. Getty Images

«Genève a été raisonnable. Les mesures ont porté leurs fruits», juge Antoine Flahault directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève (Unige), au sujet de la décision de rendre le port du masque obligatoire dans les cycles d’orientation genevois (CO). Mardi, la médecin cantonale Aglaé Tardin confiait dans «Le Temps», que la courbe des contaminations dans les CO n’avait pas bougé depuis l’introduction de ce dispositif. Depuis le 2 novembre, les élèves âgés de 12 à 15 ans ainsi que tous les collaborateurs du secondaire I doivent se protéger dans les établissements scolaires et durant toute activité en lien hors des bâtiments.

Selon l’expert de l’Unige, sans ce dispositif, «les contaminations auraient continué d’augmenter. Le masque a très probablement contrecarré la poussée hivernale. En hiver, les comportements changent. On aère moins, on est beaucoup plus agglutinés à l’intérieur. Or, le Covid-19 est friand des lieux clos, bondés et mal ventilés. Tous ces facteurs font que le taux de reproduction du virus augmente durant cette saison.»

La fin du masque à l’école?

Pourtant, selon le Département de l’instruction publique (DIP), la veille des vacances de fin d’année, seuls 47 élèves et 5 enseignants du cycle d’orientation étaient en quarantaine et moins d’une cinquantaine d’étudiants dans l’enseignement secondaire II où le masque est également obligatoire. Des chiffres encourageants. Peut-être le présage de la fin du masque dans les écoles? Loin de là, estime l’épidémiologiste Antoine Flahault. «Tous les ingrédients de propagation sont réunis dans ces lieux. Le port du masque, c’est le minimum. D’autres mesures devraient être introduites, selon moi. Comme l’installation de capteurs de CO₂ dans toutes les salles de classe. Quand la machine vire au rouge, c’est que la qualité de l’air n’est plus bonne et qu’il faut ouvrir les fenêtres.»

Autre amélioration possible : augmenter le nombre de masques fournis par jour et par élève. «Actuellement, on nous en donne un par personne. Ce n’est clairement pas assez pour une journée entière. Certaines directives préconisaient un masque par demi-journée, mais nous n’en recevons pas suffisamment», confie David Fernex, membre du bureau de la Fédération des Associations des Maîtres du cycle d’orientation (FAMCO).