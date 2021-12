Vaud – Elèves musiciens face à des règles Covid absurdes

Des élèves non vaccinés (mais testés) peuvent toujours suivre les cours de la Haute École de musique (HEMU) de Lausanne. Florian Cella/24heures

Comme lors de toute introduction d’une nouvelle mesure Covid, sa mise en place connaît un certain flottement et quelques incohérences. La règle de la 2G ne fait pas exception. «C’est la plus compliquée qu’on ait eu à mettre en place depuis le début de la pandémie», glisse Andrew Ferguson, directeur de la Haute École de musique (HEMU) et du Conservatoire de Lausanne.

La situation y est particulièrement grotesque: dans un même bâtiment, des élèves non-vaccinés (mais testés) sont admis pour les cours de l’HEMU, soumise au régime des universités, tandis que ceux du Conservatoire sont considérés comme activités culturelles, auxquelles s’applique la règle de «vacciné ou guéri». Dans les couloirs de l’École de jazz et de musique actuelle (EJMA), qui jouxte également l’HEMU, des élèves tenus à la 2G croisent même des gymnasiens soumis aux règles de l’école publique, soit masque uniquement.

«Ces ados ont besoin de cohésion sociale»

Avec ces nouvelles restrictions, les écoles de musiques vaudoises tirent la langue. Les cours par vidéo sont largement inenvisageables, et la 2G dès 16 ans fait réagir parents et élèves. Le port du masque pour chanter a causé quelques défections, même si pour beaucoup «le plaisir de chanter dépasse la gêne»; «j’en ai trop besoin pour ma santé mentale», rigole Alex, élève à l’EJMA. Pour s’exercer aux instruments à vent, il faut même la 2G+, puisque le port du masque est impossible. Les premières réactions arrivent ces jours auprès des directions.

«Les instruments à vent sont déjà difficiles aujourd’hui à promouvoir, alors que c’est toute la tradition des fanfares qui tourne notamment autour des cuivres, rapporte Félix Bergeron, directeur de l’école Jeunesse et Musique à Blonay-Saint-Légier. Et globalement, c’est très dur pour ces ados qui ont besoin de loisirs et de la cohésion sociale que leur apporte cette activité. Nous avons de la peine à défendre cette règle, même si on n’a bien sûr pas le choix.» Ressenti partagé par le directeur de l’EJMA Julien Feltin: «les gens sont compréhensifs, mais c’est très désagréable à faire appliquer.» «Ce que parents et enseignants peinent à comprendre, c’est la comparaison avec l’école publique», ajoute Andrew Ferguson (lire ci-dessous).

Peur pour leurs finances

Les plus petites écoles ont peu de marge pour envisager des remboursements, mais se montrent le plus souple possible. Heureusement, les inscriptions ont peu souffert des premiers confinements, voire ont augmenté à la rentrée 2021. «Des gens se sont mis à la guitare ou au piano, mais ce n’est pas valable pour tous les publics ni tous les instruments. Je suis surtout inquiet pour le long terme», anticipe Felix Bergeron.