Genève: Elèves ukrainiens: «Il n’y a pas eu de bourrage de classes»

A l’école primaire, les élèves sont accueillis dans des classes ordinaires. 24heures/Odile Meylan

La vague de réfugiés ukrainiens et d’enfants à scolariser déferlera-t-elle sur Genève dans le sillage de la guerre? Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas. Depuis le début de l’offensive russe le 24 février, 384 élèves en provenance d’Ukraine sont arrivés au bout du lac et sont scolarisés dans les écoles de l’enseignement obligatoire et des classes d’accueil du secondaire.

«Les premières projections tablaient sur 5000 enfants et jeunes à terme, à Genève, a rappelé mardi Anne Emery-Torracinta. Nous n’y arriverons sans doute pas, mais rien n’est sûr.» Les arrivées se font en dents de scie, a imagé la conseillère d’Etat en charge du Département de l’instruction publique. «Il n’y a pas de pente linéaire, il est donc difficile d’établir des prévisions.»

Vingtaine d’engagements

Une centaine de ces nouveaux élèves a été intégrée directement dans les établissements primaires qui pouvaient les accueillir. «Nous mettons les moyens. ll n’y a pas eu de bourrage de classes», a insisté la magistrate, indiquant que des crédits supplémentaires seraient demandés dès juin au Grand Conseil. Le reste des enfants a, lui, été scolarisé dans des classes d’accueil supplémentaires, a indiqué Eric Stachelscheid, directeur général de l’enseignement obligatoire.

Pour faire face à cet afflux, le Département de l’instruction publique a ouvert 22 classes d’accueil, 10 au primaire, 5 au cycle d’orientation et 7 au secondaire II. Une vingtaine d’engagements, essentiellement des remplaçants, et des augmentations du taux d’activité ont permis de mettre à disposition les enseignants nécessaires à l’encadrement. Actuellement, les coûts liés à l’accueil et la mise en place de nouvelles classes n’ont pas été calculés.

Deux établissements dédiés

Pour les élèves de l’enseignement obligatoire, en sus de l’intégration dans les écoles, deux établissements spécifiques et transitoires sont prévus à l’école Tivoli à Lancy et au cycle d’orientation de Budé au Petit-Saconnex. «Ces lieux visent les enfants et les jeunes qui sont logés à Palexpo, a précisé Anne Emery-Torracinta. Il s’agit de faire en sorte d’éviter une intégration dans une école de quartier qui devra être interrompue ensuite lorsque l’enfant trouvera un logement pérenne.» A la rentrée, ces élèves pourraient rejoindre d’autres écoles de manière définitive.

Si ce sont essentiellement l’école primaire avec 234 nouveaux élèves et le cycle d’orientation avec 94 nouveaux venus, qui accueillent le gros du contingent, le secondaire II n’est pas en reste. Directeur du Service de l’accueil du l’enseignement secondaire II (AccessII), Joël Petoud a indiqué avoir ouvert 7 classes scolarisant de jeunes Ukrainiens, mais également d’autres nationalités. «Nous avons 100 Afghans et 49 personnes en provenance d’Ukraine. Une classe ne regoupe que des élèves ukrainiens, à l’exception d’un Russe. Mais cela se passe très bien.»

Se laisser une marge de manoeuvre

Magistrate et cadres du Département de l’instruction publique ont insisté sur le fait que, malgré le caractère extraordinaire de ces arrivées, «Genève sait faire». Pour preuve, Joël Petoud a rappelé que lors de la crise en Syrie, ce ne sont pas moins de 14 classes qui avaient été ouvertes à l’Access II, pour «des élèves déscolarisés depuis longtemps. Dans le cas présent, les jeunes que nous accueillons n’ont vécu qu’une rupture de quelques semaines et ont un bon niveau scolaire.»

La prochaine rentrée scolaire constituera un défi de taille, puisque «nous restons dans le flou en termes de chiffres, a admis Anne Emery-Torracinta. Nous ne remplirons probablement pas les classes afin de nous laisser une marge de manœuvre.» Une certitude pourtant à entendre la patronne de l’Instruction publique, «il est hors de question de vivre une année scolaire perturbée après deux années de Covid».