Un contrôle inopiné d’un troupeau de moutons dans la région de Bülach (ZH) a révélé de graves manquements. Les inspecteurs du service vétérinaire zurichois ont constaté que les bêtes n’avaient pas accès à de l’eau. De plus, ils ont remarqué un agneau dans un état pitoyable. Le jeune animal se tenait immobile, le dos courbé, il pouvait à peine marcher. Il tremblait, avait de gros écoulements nasaux et oculaires ainsi qu’un rythme cardiaque élevé. Selon les inspecteurs, cela n'aurait pas dû échapper à l'attention de l'éleveur de moutons expérimenté.

L’homme s’est retrouvé jeudi devant le Tribunal d’arrondissement de Bülach rapporte le «Zürcher Unterländer.» Il contestait l’ordonnance pénale le condamnant à une amende de 600 francs et à 430 francs de frais de justice pour violations de la loi sur la protection des animaux, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance sur la détention des animaux d'élevage et domestiques.