Basketball - Elfic a été vaillant face à Bourges

Soirée de gala à Fribourg jeudi puisque Elfic ne recevait ni plus ni moins que le mastodonte du basket français féminin, Bourges, pour le compte de la cinquième journée de l’EuroCup, la deuxième Coupe d’Europe. Si l’issue de la rencontre ne laissait guère la place au doute avant le coup d’envoi, à Saint-Léonard, on se demandait si les joueuses de Romain Gaspoz allaient tout de même faire mieux qu’au match aller, lors duquel elles avaient tenu dix minutes avant de sombrer dans les grandes largeurs (102-49).

Cela a très mal commencé puisqu e au moment du premier temps mort du coach fribourgeois, ses ouailles étaient déjà menées 5-19… Romain Gaspoz a alors commandé une défense de zone « 2-3 » et Nancy Fora et compagnie ont réussi à stopper l’hémorragie. Le hic, avec la défense de zone, c’est qu’il est beaucoup plus difficile de sécuriser le rebond. Et les grandes joueuses de Bourges en ont grandement profité - 14-4 au rebond, dont 6 offensifs après un quart-temps - pour conserver un bon matelas d’avance (19-28).