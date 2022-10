Basketball: Elfic bat Nyon et gagne sa cinquième SuperCup d’affilée

Et de cinq! Elfic Fribourg s’est octroyé une nouvelle SuperCup - sa cinquième de suite - en l’emportant face à Nyon Basket samedi à la halle St-Léonard. Après avoir pratiquement tout gagné ces deux dernières années, Elfic Fribourg n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. L’équipe qui évoluait à domicile a très bien démarré la partie - bien plus que les Nyonnaises. Si elles menaient de 17 points après un quart-temps seulement, elles ont eu de belles frayeurs lors de la fin de partie totalement folle. Elfic a relâché la pression dans les dernières minutes de jeu, jusqu’à voir son avance fondre comme neige au soleil. Il a fallu se concentrer, plus que jamais, car les assauts nyonnais ne s’arrêtaient pas.