Basketball – Elfic Fribourg devra être immense en Ukraine

Tout avait pourtant plutôt bien commencé pour les partenaires de Marielle Giroud. Dans le sillage de leur capitaine (18 points, 8 rebonds et 4 assists à la pause), les Fribourgeoises, adroites à longue distance mais avec trop de ballons perdus (10 après vingt minutes), ont maîtrisé la première mi-temps (52-42).

Et puis les gâchettes ukrainiennes sont entrées en action. En dedans avant de rejoindre les vestiaires, Ariel Atkins (21 points au final), Joyner Holmes (22) et Tetiana Yurkevichus (22) ont fait exploser la défense locale à coups de tirs primés au cœur du 4e quart-temps et ont passé un fatal 15-0 aux Fribourgeoises!