Basketball – Elfic Fribourg n’a pas tremblé en finale de la Coupe

Une fois que Marielle Giroud, Aleksandra Kroselj, Abigail Fogg et Nancy Fora ont posé leur talent sur le parquet et oublié leur nervosité, les Valaisannes, malgré leur bonne volonté et la grande détermination de Nadia Constantin, n’ont pu que tirer leur révérence.

Une formalité pour Elfic

Avec un score de 15-2 en cinq minutes (de la 10e et la 15e), ce n’est pas un train qu’elles venaient de laisser partir mais un TGV. La suite n’a été qu’un (trop) long et pénible pensum pour les Chablaisiennes et une balade de santé pour les Fribourgeoises. Celles-ci n’ont pas eu besoin de forcer pour mettre une fessée à leur adversaire du jour et décrocher leur quatrième Coupe de Suisse de l’histoire.