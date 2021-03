Il n’y a pas eu de miracle en finale de la 18e édition de la SBL Cup (Coupe de la Ligue). Invaincues sur le territoire suisse depuis 13 mois, les joueuses d’Elfic Fribourg ne sont pas tombées de leur piédestal face aux Vétroziennes d’Hélios. Les protégées de Romain Gaspoz n’ont pas laissé le doute s’installer. Elles se sont emparée du premier quart avec autorité (27-13) et n’ont plus lâché l’affaire. Elles ont parfaitement su gérer la vingtaine de points d’avance qu’elles se sont offertes peu après la mi-temps. Il faut dire que le cinq de base d’Elfic a fière allure (König, Fora, Giroud, Fogg, Koenen). Marielle Giroud (22 pts, 14 rebonds) et l’Américaine Taylor Koenen (17 pts, 7 rebonds) ont été les principales artisanes de ce succès, le cinquième du club dans le cadre de la SBL Cup.