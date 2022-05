Hockey sur glace : Eliminé des play-off, Kevin Fiala a terminé sa saison de NHL

Minnesota et l’ailier saint-gallois ont été sortis des séries par St. Louis. Nino Niederreiter et les Hurricanes devront disputer un 7e match contre Boston.

La saison outre-Atlantique est donc terminée pour Kevin Fiala, qui, malgré ses 3 tirs et ses 14’20 passées sur la glace, n’a pas inscrit son nom sur la feuille de statistiques lors de cet acte VI. Les regards se tournent désormais vers Helsinki, où l’équipe de Suisse est arrivée pour disputer le championnat du monde 2022. Est-ce que l’ailier saint-gallois – 33 buts et 52 assists en saison régulière – va rejoindre la sélection nationale? Arrivé au terme de son entente avec le Wild, il n’est pas sûr que Fiala prenne le risque de se blesser au Mondial, avant d’avoir signé un nouveau contrat qui pourrait avoisiner les 7 millions.

Les Hurricanes balayés

Toujours à l’Est, Boston, également dos au mur, a aussi rétabli la situation face à Carolina, avec une victoire plus aisée (5-2), grâce notamment à Brad Marchand et Charlie Coyle, auteurs d’un but et une passe chacun. Le plus dur attend encore les Bruins, puisque le 7e match aura lieu chez les Hurricanes, également samedi. Auteur de trois réussites et un assist depuis le début des séries, Nino Niederreiter est resté muet lors de cette défaite.