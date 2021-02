Battue 67-62 jeudi par la Bosnie-Herzégovine dans la bulle sanitaire de Orenburg en Russie, l'équipe de Suisse ne participera pas à l'EuroBasket 2021 en France et en Espagne. Les joueuses de Damien Leyrolles , deux succès et deux revers avant cette rencontre, avaient besoin d'une victoire pour croire encore à l'exploit. Mais elles ne se faisaient par trop d’illusions, ce rassemblement visant avant tout à préparer l’avenir. Malgré de nombreuses absences, les Suissesses ont toutefois fait très bonne figure.

Lors du premier duel contre cet adversaire, elles s'étaient en effet inclinées 80 à 61. Cette fois-ci, avec un cadre rajeuni – 4 néophytes, 10 joueuses de 23 ans et moins, dont 5 de moins de 20 ans sur les 12 sélectionnées – elles ont tenu tête à la Bosnie-Herzégovine. L'équipe de Suisse menait de trois points à la pause (32-29) et les deux équipes étaient à égalité à l'entame du 4e quart (48-48). Mais la joueuse américaine naturalisée Courtney Hurt (30 pts, 13 rebonds), qui évolue dans le championnat français , a alors fait le désespoir des basketteuses suisses, inscrivant 12 points dans les dix dernières minutes. Dans les rangs helvétiques, c'est Emma Chardon qui s'est la plus mise en évidence. La joueuse de Genève Elite, 18 ans, a inscrit 17 points pour 5 rebonds.