Football américain : Elimintion surprise de Buffalo, Burrow ramène les Bengals chez les Chiefs

Comme on se retrouve! Cincinnati rejoindra en finale de conférence Américaine Kansas City, qu’il avait battu à ce stade l’an passé, après sa qualification probante obtenue à Buffalo (27-10), dimanche, lors des play-offs de la NFL.

Getty Images via AFP

Des conditions toujours particulières dans l’Etat de New York…

Les Bengals, finalistes du dernier Super Bowl perdu à Los Angeles face aux Rams, ne seront évidemment pas à mésestimer par les Chiefs, même sur leur terrain. En janvier 2022, ces derniers avaient cédé (27-24) après prolongation, un peu à la surprise générale. Et Burrow avait ajouté une troisième victoire en autant de confrontations face à Patrick Mahomes.

Ce duel sera l’occasion de prendre une revanche pour Mahomes, le quarterback de Kansas City. Mais il a joué sur une jambe samedi, victime d’une entorse à la cheville droite lors de la victoire péniblement obtenue contre Jacksonville (27-20) et devra vraiment être rétabli pour rester compétitif. «Deux des meilleurs joueurs de la ligue, deux des meilleures équipes de la ligue qui s’affrontent... ça va être assez fun», a prédit Joe Burrow après son récital sur la pelouse enneigée de Buffalo. Il l’a commencé sur une note alto, puisque deux de ses lancers ont trouvé Ja’Marr Chase, puis Hayden Hurst, pour deux touchdowns dans le premier quart-temps (14-0).

«Il me tarde»

Cueillis à froid sous les yeux de leur joueur Damar Hamlin, présent en loges et ovationné debout par les fans, trois semaines après la crise cardiaque dont il a été victime sur le terrain de Cincinnati, les Bills ont réduit la marque dans le deuxième quart-temps par leur «QB» Josh Allen, parti au touchdown à la course avec un yard à parcourir (14-7).

Mais Cincinnati restait devant et bien au-dessus, à l’image de Burrow trouvant encore Chase dans la zone d’en-but, sans que ce dernier ne contrôle totalement le ballon. Juste après ce touchdown invalidé, Evan McPherson a néanmoins ajouté trois points au pied (17-7). Au retour des vestiaires, le botteur de Buffalo, Tyler Bass, en a fait de même, mais en fin de troisième quart-temps, les Bengals ont accentué leur avance avec un troisième touchdown à la course de Joe Mixon (24-10).

Dans les douze dernières minutes, leur arrière-garde a été intraitable en infligeant notamment un gros «sack» (plaquage) et une interception à Josh Allen. Et Burrow, de saluer la performance de l’ensemble de l’équipe: «C’était un match complet de la part de tout le monde, en attaque, en défense. Notre domination a duré du début à la fin, c’est ce que nous attendions. Mais le travail n’est pas terminé, nous avons un autre gros match la semaine prochaine à l’extérieur, il me tarde».