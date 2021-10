Votations 28 novembre – Elire les juges fédéraux par tirage au sort serait «exotique», selon Berne

Aujourd'hui, c'est le Parlement qui élit les juges fédéraux – qui doivent être affiliés à un parti – pour une durée de six ans. Les postes vacants sont mis au concours par la Commission judiciaire du Parlement, qui propose ensuite aux Chambres des candidats compétents. La commission veille aussi à ce que les différentes forces politiques et langues officielles soient représentées le plus équitablement possible au Tribunal fédéral. Le Parlement peut ensuite tenir compte d’aspects supplémentaires comme le sexe et la région d’origine. «Ce système fonctionne bien. Il assure la légitimité et le résultat démocratique de l’élection et permet une composition transparente et représentative de la juridiction suprême», a affirmé Karin Keller-Sutter.