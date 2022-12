Elisabeth Baume-Schneider critiquée car elle ne parle pas l’anglais

Conseil fédéral : Élisabeth Baume-Schneider critiquée car elle ne parle pas l’anglais

Soutien de son camp

Une élue UDC argovienne affirme aussi que des compétences en anglais sont indispensables pour mener la politique d’asile en Suisse, dont sera responsable Élisabeth Baume-Schneider . L’ancien diplomate Max Schweizer considère même que le Parti socialiste aurait commis une erreur sur ce point. Du côté du PS, on soutient la Jurassienne et on ne comprend pas ces reproches, rappelant qu’Ueli Maurer s’était montré hésitant en anglais , notamment à la télévision américaine CNN.

Le conseiller fédéral vaudois Guy Parmelin s’était particulièrement fait remarquer au début de son mandat avec sa désormais fameuse phrase: «I can English understand but je préfère répondre en français pour être plus précis», citée dans le New York Times. Élisabeth Baume-Schneider a déjà reconnu que son anglais était une de ses faiblesses et dit vouloir rapidement se mettre à niveau.