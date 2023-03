100 jours: Elisabeth Baume-Schneider définit ses priorités à Berne

«Protection et participation»: tels sont les deux axes autour desquels la nouvelle ministre Élisabeth Baume-Schneider a décidé de structurer son action au sein du gouvernement. «C’est l’ADN» de son département, a estimé la cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) qui est revenue lundi à Zurich sur ses 100 premiers jours au Conseil fédéral.

«Je n’ai jamais reçu de gifle»

Interrogée sur le fait qu’on donnerait plus de gifles en Suisse romande et qu’il existe donc un Röstigraben de la gifle, Élisabeth Baume-Schneider a répondu simplement: «Je n’ai jamais reçu de gifle. Je suis donc un exemple qui montre qu’il peut en être autrement. Nous ne concentrerons pas nos efforts sur cela, mais sur le fait que chacun et chacune comprenne que la violence n’a pas sa place dans l’éducation». La protection des familles arc-en-ciel et des personnes non binaires est également importante aux yeux de la Jurassienne.