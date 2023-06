Selon Baume-Schneider, «il n’y a pas de chaos dans l’asile»

La situation dans le domaine de l’asile se tend: le Parlement a refusé les containers prévus pour accueillir des réfugiés sur des places d’armes de l’armée et l’UDC presse pour que le thème soit au coeur des élections fédérales d’octobre. Des critiques se lèvent contre la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Elle nous a reçus dans son bureau au Palais fédéral, mardi, pour répondre à une série de questions de la rédaction et des lecteurs de «20 minutes».

Donner un toit à tout le monde

Une lectrice lui a posé une question frontale: «Quand est-ce que le Conseil fédéral accordera à nouveau de l'importance aux citoyens suisses? On devrait d'abord s'occuper du peuple suisse et ensuite du reste», selon elle. «Le Conseil fédéral s'occupe de toutes les personnes en Suisse. On le voit avec les retraites ou les assurances. Tout devient plus cher et nous veillons à ce que cela s'améliore pour les gens. Mais les personnes du domaine de l'asile ont aussi besoin d'aide, il faut être solidaire», affirme Elisabeth Baume-Schneider.