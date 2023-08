1er Août: Elisabeth Baume-Schneider lance un plaidoyer pour la jeunesse

Et de défendre les jeunes, souvent accusés de mépriser l’autorité, de n’avoir aucun respect pour les personnes âgées ou d’avoir de mauvaises manières. «Nous avons besoin de cette jeunesse. Donnons-lui la possibilité de discuter et de développer sa vision de la Suisse. Nous, les parents, devons leur tendre la main pour construire ensemble une société meilleure.»

Elle a encore souligné: «De nombreux jeunes que je rencontre veulent faire bouger les choses, les améliorer. Nous devrions en profiter. Après tout, nous voulons tous vivre dans un monde plus sain et plus juste. Et il y a beaucoup d’espoir dans la jeunesse. Faisons confiance à son courage», a-t-elle conclu. .