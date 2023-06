Asile: Elisabeth Baume-Schneider veut accorder plus de visas humanitaires

Elisabeth Baume-Schneider, cheffe du Département fédéral de justice et police.

L’exigence d’un lien avec la Suisse est sans doute un obstacle trop important, a déclaré la conseillère fédérale dans une interview à l’émission «Samstagsrundschau» de la radio SRF. Elle s’exprimait sur les visas humanitaires. Selon le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), pour un tel sésame, la condition est que la personne soit directement, sérieusement et concrètement menacée dans sa vie et son intégrité corporelle. Des critères tels que l’existence de liens avec la Suisse et les perspectives d’intégration existantes joueraient également un rôle.