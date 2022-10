Elisabeth Borne entame un voyage officiel en Algérie

Diplomatie : Élisabeth Borne entame un voyage officiel en Algérie

Accompagnée d’une quinzaine de ministres, Élisabeth Borne entame dimanche une visite de deux jours en Algérie pour donner «une impulsion nouvelle» et possiblement concrète à la réconciliation amorcée en août par les présidents des deux pays. «Le temps de l’incompréhension est derrière nous», a affirmé au site d’information algérien TSA la Première ministre française.

Après des mois de tension, Emmanuel Macron avait ouvert la voie au réchauffement des relations lors de sa visite fin août. Prélude au voyage d’Élisabeth Borne, le président français s’est d’ailleurs entretenu dimanche matin au téléphone avec son homologue Abdelmadjid Tebboune, plaidant de nouveau pour la concrétisation du «partenariat renouvelé et ambitieux», selon l’Élysée.

La mémoire de la guerre d’Algérie passée sous silence

Comme Emmanuel Macron il y a six semaines, Élisabeth Borne déposera d’abord une gerbe au monument des Martyrs, haut lieu de la mémoire algérienne de la guerre d’indépendance (1954-1962) face à la France, ainsi qu’au cimetière Saint-Eugène à Alger, où reposent nombre de Français nés en Algérie. Rien pourtant n’est attendu lors de cette visite sur la question, sensible, de la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie.