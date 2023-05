France: Elisabeth Borne réclame le retrait d’une biographie

Élisabeth Borne demande la suppression, «dans toute nouvelle édition ou réimpression», de nombreux passages de cette biographie, notamment «ceux faisant référence à sa santé et son orientation sexuelle», ainsi que «ceux faisant référence à sa vie familiale».

Les exemplaires actuellement en vente pourront rester tels quels et n’ont pas à être retirés, a précisé l’avocate de la Première ministre, Émilie Sudre. La cheffe du gouvernement réclame un euro de dommages et intérêts et 5000 euros au titre des frais de justice.