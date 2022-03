Freeride - Elisabeth Gerritzen: «Gagner l’Xtreme est addictif!» 

Elisabeth Gerritzen, comment vous sentez-vous avant d’aborder la finale du Freeride World Tour?



Je me sens assez bien physiquement. C’est plus compliqué émotionnellement de se mettre en mode compétition parce qu’on n’a pas pu faire beaucoup de freeride vu les conditions cet hiver. J’ai beaucoup skié mais j’ai fait peu de poudreuse ou de couloirs. Je sais que j’ai le ski et la technique mais c’est plus sur le plan mental que ça va être un challenge!



Que vous inspire ce Bec des Rosses, avec peu de neige?



Il y a peu de neige mais elle est relativement bonne sur le Bec. On va partir plus bas donc ce sera moins un problème. Le Bec me terrifie toujours autant et il est plus accueillant quand il est recouvert d’un duvet de poudreuse car ça freine et ça amortit les chutes. Là, c’est une sorte de sucre, c’est une neige qui va aller très vite. Mais c’est notre job de nous adapter aux conditions!



Vous êtes 5e du général avant la finale de samedi. Quel est le bilan de votre hiver sur le circuit?