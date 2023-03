Ski freeride: Elisabeth Gerritzen: «J’ai fait une grosse chute qui a aussi fait très peur à mes parents»

Du courage était obligatoire pour dompter la face au menu du Freeride World Tour jeudi. Même l’habituée des faces les plus extrêmes, Elisabeth Gerritzen, s’est laissée piéger par le terrain dans le Tyrol autrichien. «J’ai eu un peu de malchance. Je prends un caillou dans mon virage, dans une partie raide et exposée, explique-t-elle. J’ai fait une grosse chute qui m’a fait très peur et qui a fait aussi très peur à mes parents.»