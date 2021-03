Incroyable Elisabeth Gerritzen! La Lausannoise a remporté mardi l’Xtreme de Verbier, la finale du Freeride World Tour sur le Bec des Rosses. Avec une note de 88.33, la Suissesse a devancé l’Italienne Arianna Tricomi (84.33) et la Norvégienne Hedvig Wessel (68.33). Cinquième du classement général avant l’épreuve dans le val de Bagnes, Gerritzen s’est également adjugée le titre mondial en marquant 15’000 points. Elle finit avec 20 unités d’avance sur Hedvig Wessel…

Bouchée bée après son run au moment où elle a reçu sa note, Elisabeth Gerritzen a fondu en larmes dans l’aire d’arrivée en découvrant qu’elle avait fait coup double. «Je ne savais même pas que c’était une possibilité, a-t-elle avoué à chaud. C’était un peu effrayant avec cette neige changeante, et plusieurs fois, je me suis demandé si j’allais réussir à rester en contact avec elle. Mais c’est ma montagne, j’ai réussi mon dernier saut pour finir jusqu’à la ligne d’arrivée (...) Le titre, je n'ai pas de mot, je ne m'y attendais pas.»