l’amie des bêtes – Elisabeth II lance un parfum pour les chiens

Finie, l’odeur de chien mouillé! Pour marquer ses 70 années de règne, célébrées le 6 février, la reine Elisabeth II commercialise un produit inattendu, frappé des armoiries royales. Après la bougie senteur vagin de Gwyneth Paltrow et les parfums évoquant les boîtes de nuit , voici Happy Hounds, un parfum spécialement destiné… aux toutous!

Cette eau de Cologne évoque l’odeur d’une promenade au bord de la mer. «C’est une fragrance riche et musquée avec des notes d’agrumes, de la bergamote notamment», indique le parfumeur Norfolk Natural Living, qui l’a créée. Celui-ci a précisé qu’elle était «unisexe et pouvait donc être utilisée sur des mâles ou des femelles, pour une tenue longue durée». Pour une utilisation optimale, le fabricant conseille de vaporiser le produit sur un chien fraîchement lavé et séché.