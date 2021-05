États-Unis - Elisabeth Moss: «J’aime avoir la pression»

Je suis loin de ressembler à June au quotidien, heureusement. Cette fille peut être héroïque par certains aspects, mais elle vit des trucs horribles. Moi, je suis de nature paisible et rien ne me fait plus plaisir que d’être chez moi avec mon chat (rires).

Peut-être justement pour contrebalancer la vie tranquille que j’ai (rires). J’aime avoir la pression. J'ai appris depuis une dizaine d'années que je donne le meilleur de moi lorsque je ressens de la pression. Plus j’ai de choses intenses à faire et plus je me sens bien. Je m’épanouis dans les moments les plus complexes. Et je ne prends même pas cela comme un fardeau, mais comme un privilège. Sur le tournage de «La servante écarlate», j’ai la chance d’avoir autour de moi une équipe formidable d’auteurs et de techniciens qui sont de vrais experts. Je suis la plus heureuse quand je dois courir d’une réunion à une répétition, d’un tournage à des essayages, tout en ayant un script à apprendre et un épisode à réaliser (rires).