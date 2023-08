Jura: Mme Baume-Schneider veut le retour de la pierre d'Unspunnen

C’est un appel clair que lance la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider à l’adresse des séparatistes qui ont volé la pierre d’Unspunnen dans le but de forcer le rattachement du Jura bernois au canton du Jura. «Il est temps pour les personnes concernées de réfléchir à comment et quand elles veulent rendre la pierre», a-t-elle déclaré à la «NZZ am Sonntag».