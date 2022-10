Cyclisme: Elise Chabbey: «Ce sont des moments qui me resteront»

Elise Chabbey (10e du général et meilleure Suissesse)

«C’était un peu difficile avec toute cette pression des médias, du public, il y avait pas mal d’attentes en tant que Romande pour ce premier Tour de Romandie de l’histoire. Là, toute la pression retombe, c’est vraiment cool d’arriver à Genève. J’ai essayé de profiter de tous les instants et avec tout le monde: mes amis, ma famille, ce sont des moments qui me resteront. Samedi, lors de la montée sur Thyon 2000, il y avait des inscriptions de mon nom sur la route. J’ai vraiment un fan-club très investi (rires).

Quand il fait 2 degrés et qu’on est lâchée, on se demande ce qu’on fait sur un vélo. C’était dur mentalement. Alors mes proches m’ont poussé à m’accrocher. Je suis aussi fière d’avoir montré aux gens que le cyclisme féminin progresse, que le niveau s’améliore. C’est aussi très positif qu’une jeune Suissesse comme Petra (Stiasny) pousse derrière Marlen (Reusser) et moi.