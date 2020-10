À 27 ans, Elise Chabbey a enfilé son premier maillot à croix blanche, samedi, entre Winterthour et St-Gall, dans une petite bourgade du canton de Thurgovie. La Genevoise a fait la différence aux alentours de la flamme rouge, pour finalement monter sur la plus haute marche du podium, devant Linda Indergand, distancée de 19 secondes, et Lara Krähemann, qui a remporté le sprint d’un peloton arrivé à plus de 4 minutes.