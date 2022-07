Cyclisme: Elise Chabbey prolonge deux ans avec CANYON//SRAM Racing

Elise Chabbey a prolongé de deux ans avec CANYON//SRAM Racing. Twitter

«Je suis heureuse au sein de cette équipe, a affirmé la Suissesse, dans le communiqué de son escouade. On a un matériel parfait et un staff qui travaille très dur. Quand l'opportunité de prolonger mon contrat est arrivée, je n'ai pas hésité. J'apprends encore beaucoup sur le cyclisme et l'équipe me permet de me développer en temps que coureuse. Mais elle sait aussi me laisser avoir mon style agressif dans les courses.»

«Elise est une attaquante au style imprévisible, a assuré Ronny Lauke, le manager de l'écurie allemande. Elle est une inspiration pour ses coéquipières et challenge nos concurrents. En plus de ça, Elise est très focalisée sur le travail et la préparation. Elle n'arrête pas de repousser ses limites et sa carrière en tant que cycliste pro est encore jeune.»