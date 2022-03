Cyclisme : Elise Chabbey sur le podium dans les Flandres

La Genevoise de 28 ans a réussi mercredi l'un des plus beaux résultats de sa carrière professionnelle. Elle a pris la 3e place d'A Travers la Flandres, derrière l'Italienne Chiara Consonni et la Belge Julie De Wilde.

La coureuse de l'équipe Canyon//SRAM Racing connaît un début de saison prometteur et sa première victoire dans le World Tour ne devrait plus tarder. A Waregem, où était jugée l'arrivée de cette semi-classique préparatoire au Monument qu'est le Tour des Flandres prévu dimanche, elle est montée sur son premier podium en 2022. Une 3e place arrachée de haute lutte au sprint, au sein d'un groupe d'une bonne vingtaine de femmes.

Sur la ligne d'arrivée, Elise Chabbey a été devancée d'une bicyclette par l'Italienne Chiara Consonni et a fini par réussir à se faufiler au milieu d'une meute de furieuses pour jouer la place de dauphine. Elle en a devancé une bonne partie et laissé la 2e place à la Belge Julie De Wilde. La Genevoise avait déjà tenté sa chance dans un petit groupe quelques kilomètres plus tôt et a tout de même retrouvé des forces pour se mêler à l'emballage final.