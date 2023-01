Retraites en France : «Elizabeth Borne a fait le choix du chaos social, de l’affrontement dur»

À deux jours d’une nouvelle journée de mobilisation, les propos de la Première ministre dimanche sont qualifiés de «provocation» par Fabien Roussel et Manuel Bompard.

Le candidat du PCF à la présidentielle 2022 appelle en réponse les Français «à se mobiliser». AFP

Elisabeth Borne et le gouvernement français «bombent le torse» et font une «provocation» en affichant leur «intransigeance» à l’avant-veille de la mobilisation contre les retraites, ont critiqué dimanche le dirigeant communiste Fabien Roussel et celui de LFI Manuel Bompard, visant les derniers propos de la Première ministre.

Borne «bombe le torse»

«Ceux qui ont les positions les plus dures, les plus radicales, les plus intransigeantes aujourd’hui, ce sont ceux du gouvernement. (...) La Première ministre a fait le choix du chaos social», a estimé le député du Nord Fabien Roussel, invité de CNEWS, Europe 1 et Les Echos.

La cheffe du gouvernement «bombe le torse», elle «essaye d’envoyer un message qui est: on ne bougera pas, on ne reculera pas», a abondé sur BFMTV le patron des Insoumis Manuel Bompard, qui a estimé que «si on veut la faire bouger, il faut que la mobilisation dans la rue s’étende, s’élargisse encore et qu’elle soit obligée de retirer cette réforme».

«Plus négociable»

Le report de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, contesté par les syndicats et l’essentiel des oppositions, «n’est plus négociable», affirme Elisabeth Borne dans un entretien à franceinfo diffusé dimanche, à la veille du début de l’examen du projet en commission à l’Assemblée nationale, et à deux jours d’une nouvelle journée de manifestations.

«Elle fait le choix de l’affrontement dur, et moi je demande à la Première ministre de respecter la liberté des Français de dire non à cette réforme», a commenté Fabien Roussel: «Si le gouvernement s’entête, comme elle le fait aujourd’hui, c’est vraiment une provocation à 48 heures de la manifestation». Le candidat du PCF à la présidentielle 2022 appelle en réponse les Français «à se mobiliser et à montrer pendant une journée, tous, que l’on soit dirigeants d’entreprise, artisans, salariés, ouvriers, élus locaux, une détermination sans faille, pacifique».

«Nous ne céderons pas»

«Quels sont les outils, quels sont les moyens pour le peuple d’empêcher la mise en œuvre d’une réforme qu’il ne veut pas?», a-t-il interrogé alors qu’il était interpellé sur les blocages de raffineries: «Ils ont en face une Première ministre bornée, un gouvernement dur, droit dans ses bottes à la Juppé, et qui dit: "Nous ne céderons pas"».

«Je forme le vœu que la mobilisation soit plus importante que le 19 janvier dernier qui était déjà une très grosse manifestation» et «j’ai plutôt pour l’instant des signaux qui sont des signaux positifs», a assuré pour sa part Manuel Bompard. «Ils veulent passer en force, donc la meilleure réponse ça sera des millions de personnes dans la rue mardi», a ajouté le député des Bouches-du-Rhône.