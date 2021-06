Cyclisme - Elise Chabbey: «On a tout tenté, mais Lizzie était trop forte»

Dimanche, grâce aux deux premiers sprints de bonifications, la Britannique a ravi virtuellement en début de course la première place à la médecin de formation, pour une petite seconde. Plusieurs coureuses, distancées au général, ont ensuite réussi à s’échapper, faisant le bonheur de la formation Trek-Segafredo. Les coéquipières d’Elise Chabbey ont bien tenté de ramener le peloton, sans succès. Alors, l’ancienne kayakiste, qui est tombée sans gravité au cours de cette étape, a placé plusieurs accélérations sur la fin mais, surveillée comme du lait sur le feu, elle n’est pas parvenue à distancer Lizzie Deignan. « On a vraiment tout tenté: contrôler la course, lancer une échappée, mais Lizzie était trop forte, a reconnu la Genevoise, marquée par sa chute avec plusieurs brûlures aux jambes et au torse. Si on m’avait dit que je gagnerais une étape et que je terminerais deuxième de ce Tour de Suisse, j’aurais signé direct. J’ai franchi un cap! »