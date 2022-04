Royaume-Uni : Elizabeth II aura droit à un concert d’Ed Sheeran pour la fête de son jubilé

Le chanteur britannique a été choisi pour clore en musique les célébrations marquant les 70 ans de règne de la monarque britannique, prévues en juin, ont annoncé mardi, les organisateurs.

Retransmis sur les télévisions du monde entier

Au total, 10’000 militaires, artistes en tous genres et bénévoles participeront à l’événement diffusé sur les télévisions du monde entier et qui pourrait être suivi, selon les estimations, par un milliard de personnes. «C’est quelque chose d’unique. De toute notre histoire, nous n’avons jamais eu l’occasion de célébrer 70 ans de règne», s’enthousiasme Adrian Evans, le «chef d’orchestre» du défilé.

Après avoir organisé en 2012, pour le jubilé de diamant, une grande parade nautique sur la Tamise, il a décidé cette année de revenir sur la terre ferme et de mettre le public au cœur de sa «Parade du peuple» qui rendra hommage à sept décennies de culture britannique. «J’ai voulu trouver une façon qui permette à tout le monde de participer, pour que chaque communauté au Royaume-Uni puisse jouer un rôle et prendre part à sa manière aux célébrations», explique Adrian Evans. Performance aérienne, musiques de tous les styles, street art, danse, théâtre de rue… «J’ai créé un défilé qui rassemble différents styles de performances artistiques et de célébrations. Et ensemble, ils racontent l’histoire du règne de la reine.»