Royaume-Uni : Elizabeth II doit arrêter les apéros

Les médecins de la monarque lui auraient conseillé de lever le pied sur sa consommation quotidienne d’alcool.

La reine Elizabeth II a beau être en pleine forme à 95 ans, ses médecins veillent au grain. Selon «Vanity Fair» , les spécialistes qui entourent la monarque lui ont vivement conseillé de lever le pied sur sa consommation quotidienne d’alcool. Un petit sacrifice pour la souveraine, qui avait l’habitude de siroter un verre de gin avant 13h et de déguster une flûte de champagne ou un fond de martini sec – son péché mignon – au moment du souper. Les médecins d’Elizabeth II lui auraient conseillé de ne consommer de l’alcool que pour les occasions spéciales.

«Ce n’est pas vraiment un gros problème pour elle, elle n’est pas une grande buveuse mais il semble un peu injuste qu’à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l’un des rares plaisirs», glisse un ami de la famille. Il faut dire que la reine s’apprête à affronter un emploi du temps très chargé jusqu’à Noël, et qu’elle célébrera son jubilé de platine au mois de juin. Pour qu’Elizabeth II soit dans la meilleure forme possible, l’eau et les boissons gazeuses remplaceront désormais les petits plaisirs alcoolisés de la souveraine.