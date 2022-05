Royaume-Uni : Elizabeth II doit faire l’impasse sur les garden-parties de Buckingham

La souveraine, âgée de 96 ans, se fera remplacer lors des traditionnelles réceptions qui se tiendront à partir de la semaine prochaine, ont annoncé jeudi, les services royaux.

Elizabeth II n’assistera pas aux garden-parties organisées cet été dans son palais, ont annoncé jeudi, ses services, la monarque de 96 ans se faisant de plus en plus remplacer en raison de difficultés pour se déplacer. Événement du calendrier royal, ces réceptions sont organisées dans les jardins du palais de Buckingham, à Londres, et l’une au palais de Holyroodhouse, à Edimbourg. Elles se tiendront à partir de la semaine prochaine, pour la première fois en trois ans, en raison de la pandémie.