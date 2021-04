Royaume-Uni : Elizabeth II et son royaume vont dire adieu au prince Philip

Le prince Philip, décédé le 9 avril, sera inhumé dans le domaine du château de Windsor samedi, lors d’une cérémonie retransmise à la télévision.

La reine et le Royaume-Uni font leurs adieux samedi au prince Philip, qui pendant plus de sept décennies a servi sans relâche la couronne et épaulé Elizabeth II, lors d’une cérémonie en comité restreint pour cause de pandémie et aux accents militaires.