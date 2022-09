Décès d’Elizabeth II: comme la reine Victoria, elle incarnait la grandeur anglaise

Décès d’Elizabeth II : Elizabeth II et Victoria, deux reines pour incarner la grandeur anglaise

Piété, longévité, et, pour les Britanniques, un sens de stabilité face aux bouleversements de l’Histoire: le règne d’ Elizabeth II partage de nombreux points communs avec celui de son illustre arrière-arrière-grand-mère Victoria. À leur naissance, ni l’une ni l’autre n’étaient destinées à hériter de la couronne, vu leur place dans l’ordre de succession. Pourtant, elles ont embrassé le rôle qui lui a échoué et après des règnes exceptionnellement longs, ont fini par être considérées comme l’incarnation même de la grandeur britannique.

Never explain, never complain

Le style qui caractérisait le règne d’Elizabeth II, axé sur un sens du devoir sans jamais expliquer si se plaindre («Never explain, never complain»), s’inspire directement de celui de son ancêtre, qui a régné avec sérieux sur le Royaume-Uni pendant la durée alors inégalée de 63 ans et 216 jours. «Le trône auquel Elizabeth a accédé est resté l’institution impériale qu’il était devenu dans les dernières décennies du règne de Victoria», estime David Cannadine dans «The Guardian» . Mais son règne a été marqué par «la dé-victorianisation de la Grande-Bretagne et la réduction de son empire».