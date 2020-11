«La vie devant soi». «The Life Ahead», en anglais. Ou «La vita davanti a sé», en italien, sa langue originale. Voilà le film qui, selon Deadline , s’est hissé dans le top 10 de toutes les offres de Netflix de tous les temps dès sa première semaine de diffusion, le 13 novembre 2020, dans 37 pays: États-Unis, Italie, Espagne, Pologne, Grèce, France, Brésil, etc. Et la Suisse, où le film d’Edoardo Ponti occupe la troisième place sur la plateforme de streaming.

Et c’est la «Divine», comme l’ont surnommée ses admirateurs, Sophia Loren qui tient le principal rôle féminin. Sophia Loren, 86 ans, Italienne oscarisée pour son rôle dans «La ciociara» en 1962 (c’était la première fois qu’une actrice remportait la statuette pour un film en langue étrangère). Sophia Loren qui apparut régulièrement dans les classements des plus belles femmes du monde. On vous rafraîchit la mémoire (avec notamment un strip-tease d’anthologie…):