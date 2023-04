Joey King a adopté une chienne en plein tournage

Alors qu’elle est en plein tournage de la série «We Were the Lucky Ones» en Roumanie, prochainement sur Hulu, Joey King a adopté une chienne. C’est sur Instagram, mardi 11 avril 2023, que celle qui a été révélée dans «The Kissing Booth» a annoncé la nouvelle, en publiant plusieurs photos craquantes. On y voit notamment l’Américaine de 23 ans et son fiancé, le réalisateur Steven Piet, fondre pour leur nouvelle compagne à quatre pattes.