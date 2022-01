Royaume-Uni : Elle a appelé son fils Lucifer: «Je n’ai aucun regret»

Une mère de famille est harcelée sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a révélé, lors d’une émission télévisée, avoir donné un prénom surprenant à son enfant.

Josie King ne fait rien comme tout le monde, en tout cas en ce qui concerne les prénoms de ses enfants. Sa première fille, âgée de 6 ans, porte six «deuxièmes prénoms», et son fils de 7 mois s’appelle Lucifer. «Je n’avais pas d’inspiration. J’ai regardé dans des livres, mais j’aime les prénoms inhabituels. J’ai cru que j’allais avoir une fille et je voulais l’appeler Narnia», raconte la Britannique de 27 ans à Plymouth Live. Lucifer lui a traversé l’esprit un beau jour, et Josie a jeté son dévolu sur ce prénom à la forte connotation diabolique.