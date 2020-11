Anniversaire de Rita Ora : Elle a brisé le confinement en fêtant avec 30 potes

Alors que les Britanniques sont tous confinés chez eux jusqu’au 2 décembre 2020, Rita Ora a loué un resto pour y fêter son anniversaire samedi 28 novembre 2020, avec une trentaine d’amis.

Des témoins ont également indiqué que la police avait été appelée sur les lieux. Les agents ne sont pas entrés dans l’établissement dont les portes étaient closes et qui paraissait désert de l’extérieur. Ils se sont contentés de guigner à travers les vitres. «Rita et sa soeur, sur leur 31, sont arrivées les premières. Tous les invités étaient en tenue de soirée. Ils sont tous entrés par la porte de derrière tandis qu’un agent de sécurité était devant la porte principale pour s’assurer que personne ne s’approche. La fête a duré jusqu’au petit matin», a déclaré un voisin. Selon toute vraisemblance, l’affaire devrait avoir des suites judiciaires, étant donné que le gouvernement britannique a ordonné un confinement strict jusqu’au 2 décembre 2020. Au lendemain de l’article du «Sun» et face au tollé provoqué, la chanteuse s’est excusée par l’intermédiaire d’un communiqué envoyé au journal: «J’ai organisé une petite réunion avec des amis pour célébrer mes 30 ans. C’était une décision impulsive prise avec la vision erronée que nous allions sortir prochainement du confinement. Je suis profondément désolée d’avoir enfreint les règles. C’était une erreur de jugement inexcusable. C’était irresponsable et j’assume l’entière responsabilité de mes actes.»