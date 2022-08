Kaley Cuoco a broyé du noir à cause de son divorce

Kaley Cuoco : Elle a broyé du noir à cause de son divorce

Profondément marquée par son divorce d’avec Karl Cook, après plus de cinq ans de relation et trois ans de mariage, Kaley Cuoco a vécu une période très sombre après leur rupture, survenue en 2021. Alors qu’elle était en plein tournage de la série «The Flight Attendant», l’actrice de 36 ans a fait savoir à tous ses collègues qu’elle allait très mal. Elle les a convoqués dans sa caravane sur le plateau, afin d’avoir leur soutien. «Tous mes producteurs étaient là aussi. Je leur ai dit que j’avais besoin d’aide. C’était intéressant de le crier haut et fort. Ils m’ont tous dit qu’ils allaient m’aider. Je suis une femme qui travaille, très indépendante et si fière de pouvoir tout gérer, mais là je ne pouvais vraiment plus le faire», confie l’Américaine dans «Variety».