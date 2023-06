Amber Heard a choisi la Sicile pour réapparaître en public

Depuis le 1er juin 2022 et sa condamnation à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp, Amber Heard a préféré se faire oublier. Désormais établie à Madrid, avec sa fille Oonagh Paige, l’actrice de 37 ans n’est plus apparue en public, depuis plus d’une année.