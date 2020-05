États-Unis

«Elle a commis l’erreur fatale de récupérer son chien»

Une quinquagénaire a été mortellement attaquée par son bulldog français, samedi près de Chicago. L’animal avait été placé dans un refuge après avoir attaqué le petit ami de sa propriétaire.

Une habitante de la banlieue de Chicago (Illinois) a été attaquée et tuée par l’un de ses bulldogs français, samedi. Selon les autorités, l’animal avait déjà été retiré une fois à sa propriétaire parce qu’il s’en était pris à son petit ami en avril dernier. Lisa Urso, 52 ans, est décédée après avoir été mordue et griffée à l’intérieur de sa maison. La victime, qui saignait abondamment, n’a pas réussi à aller plus loin que son porche. C’est là que des amis ont découvert son corps, écrit «People».