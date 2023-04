Maeva Ghennam a cru mourir empoisonnée

Maeva Ghennam a vécu une sacrée mésaventure. Mercredi 19 avril 2023, la starlette de téléréalité, victime de harcèlement, a raconté sur Snapchat qu’elle avait bien cru mourir empoisonnée. Elle a d’abord publié la photo d’une bouteille d’eau. «La bouteille qui m’a empoisonnée», a-t-elle écrit en légende, avant de raconter à ses abonnés ce qui lui était arrivé. «J’étais en train de dormir. D’un coup, je me suis levée et j’avais très soif. J’ai pris une bouteille. Je ne me suis pas dit qu’il il y avait des produits ménagers dedans. Et quand on a soif, on boit vite et on n’a pas le temps de sentir le goût. Là, je m’arrête et je sens un goût bizarre. Je sens l’eau. Je réalise que c’est de l’eau de Javel et je pense que je me suis empoisonnée. Au début je n’avais rien. J’étais inquiète, mais je me suis rendormie. Quand je me suis levée, j’avais trop mal au ventre.»