Chute spectaculaire

«Elle a de la chance d’être en vie»

La Britannique Sky Brown (11 ans), star mondiale du skate, a chuté de plusieurs mètres à l’entraînement.

A 11 ans, Sky Brown est déjà l’une des meilleures skateuses du monde. La fillette, qui possède les deux passeports britannique et japonais, compte plus d’un demi-million de fans sur Instagram. Ces derniers ont certainement tremblé en voyant sa dernière publication.

Dans une vidéo soigneusement mise en scène, Sky Brown a montré une chute terrible survenue durant sa préparation en Californie. Après les images de son accident, et de l’arrivée des secours, la skateuse s’exprime depuis son lit d’hôpital. Son œil droit est tuméfié alors que son bras gauche est plâtré.

Elle vise l’or aux JO

L’athlète se confie avec émotion sur une musique un brin dramatique. «Je ne publie généralement pas mes chutes ou n'en parle pas parce que je veux que les gens voient surtout l’aspect amusant dans ce que je fais. Mais ce fut la pire chute de ma vie. Je veux juste que tout le monde sache que tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je vais me relever et revenir encore plus forte.» La skateuse a affirmé que ses blessures ne l’empêcheront pas d’aller chercher l’or olympique à Tokyo en 2021.