L'ancienne porte-parole de Melania Trump balance

États-Unis : «Elle a des secrets sur Trump que même Melania ne connaît pas»

Ancienne porte-parole de la Maison-Blanche et de Melania Trump, Stephanie Grisham s’apprête à sortir un livre explosif. La Première dame en prend notamment pour son grade.

Dans son livre intitulé «I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House», Stephanie Grisham s’attaque notamment à Melania Trump, qu’elle compare à Marie-Antoinette, relate le «Guardian». La conseillère estime qu’elle était comme «la reine perdue: Méprisante. Vaincue. Détachée.» Selon Politico, qui a pu se procurer des extraits du livre, Stephanie Grisham a été choquée par l’attitude de Melania Trump après les émeutes survenues le 6 janvier au Capitole.